Kuidas ma Uberi partnerina Tallinna uusaastaöö üle elasin

Lubatud hiigeltasud jäid väikeses kirjas lisatingimuste tõttu küll saamata, ent sissetulek oli siiski korralik ja elamused hindamatud. Soovitatav kõigile, kelle meelest nende panust praegusel töökohal ei hinnata piisavalt.

Sisenen Uberi Aia tänava koolituskorterisse teisel jõulupühal. Algamas on järjekordne uute juhtide infotund, kokkulepitud ajaks koguneb saali üheksa noort meest. Sinises kampsunis Peep Uudeküll, kes koolitust läbi viib, tuli poolteist aastat tagasi Tartust pealinna, liisis uue auto ja hakkas elatise teenimiseks sõitma. Aasta aega rooli keeranud, asus ta tööle kontoripoolele. Just tema number antakse juhtidele hädaolukordade tarvis.

Jagamismajanduse säravamaid tähti, start-up-ettevõttena alustanud kokkuleppevedaja ehk maailma suurima taksofirma palgal pole ühtegi juhti. Uber nimetab sohvreid partneriteks, ülemuse-alluva suhe puudub ja „tööle ilmuda“ võib ise vabalt valitud ajal. Rohkem kui pooled Uberi „partneritest“ töötavad vähem kui kümme tundi nädalas. Hetkel on firma paraku kahjumis, sest julge laienemine nõuab sama südikaid investeeringuid. Mullune Hiina vallutamise katse kukkus valusalt läbi turu juba täitnud sarnaste lahenduste tõttu. Ka väikses Eestis jagab Uber turgu lisaks kodumaisele Taxifyle veel mitmete taksofirmadega. Seadusandlus on alles vaikselt uuele teenusele järele jõudmas ning on keeruline ennustada, kuidas uus valitsus sellesse suhtuma hakkab.

Peep näitab Tallinna kaarti, kus on näha eelmise kuu väljakutsed. Terve linn on täis punaseid täpikesi, ainsad valged laigud on loomaaia ja Stroomi metsa kohal. Peebu jutus on mõnusat vabaduse hõngu. Ta palub saata mõned fotod, karistusregistri väljavõtte, autopaberid – ongi kõik. Mingeid eritingimusi pole vaja täita. Tõmba alla Uberi-juhtidele mõeldud äpp ja anna minna.