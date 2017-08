Kuidas ma pärast arvamuslugu Jevgeni Ossinovskiga kohvil käisin

Kui ma esmaspäeval tööle tulin, siis polnud mul ministri kohvikutsest veel aimugi.

Käes on kolmapäev ja istun vaikselt enda laua taga Ekspressi toimetuses. Varsti kuulen, et mu kolleegi tuttav soovib minu numbrit. Paari tunni pärast heliseb mu telefon. Teisel pool räägib tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinvoski meedianõunik Andri Maimets, kes annab teada, et minister soovib minuga kohtuda.

“Kuule, sa kirjutasid eelmine nädal väga toreda kirja ministrile?”, uuris Maimets. Küsimuse peale täpsustasin, et tegu oli avalikkusele suunatud arvamuslooga.

Sain teada, et minisiter soovib vastata minu seisukohtadele ning kutsub mind Haigekassa nõukogu koosolekule, peale mida soovib ta kohvi juua ja vestleda. Minister olevat leidnud, et minu küsimused oli õigustatud ning peavad saama vastuse.