Kuidas ma kõige kiuste siiski Taiwanile jõudsin

KÕIK HOROSKOOBI JÄRGI: Tainani inimesed jälgivad väga üksikasjalikult horoskoope. Iga päeva kohta on antud, kas taevased jõud soosivad abiellumist, nõudepesu või telekavaatamist. Sellele neiule soovitas horoskoop napis rõivastuses templisse minna. Dannar Leitmaa

Olete näinud sarja „Narcos“? See on USA põnevik, kus taaselustatakse narkoparun Pablo Escobar ja temale suunatud inimjaht. Võimas sari! Nii võimas, et magasin maha reisi teise maailma otsa.