Kuidas Leonhard Lapin Juku-Kalle Raidile kuldse aeru kinkis

Kunagi tegime ­Peeter Helmega nalja, et Petrone Prindi „Minu“-sarjas tuleks tingimata välja anda raamat „Minu Lapin“. On ju ometi nii palju inimesi, kellel on ­Leonhard Lapinist lõbusaid lugusid, huvitavaid seiku, südamlikke episoode rääkida. Nii nagu Leo ise on aastate jooksul lugusid paljudest oma sõpradest ja kaasteelistest kirja pannud ning raamatutena välja andnud. Materjal missugune!

Kui jalutasime möödunud aastal Leoga Kumus näitusel „Kunstielu kroonikad“, oli selles midagi ühtaegu ilusat ja traagilist. On ju Leo olnud nii paljude Eesti kunsti- ja kultuurielus oluliste sündmuste juures, nii paljudes asjades osaline, nii paljude meie kultuuriloos märgilist rolli mänginud inimeste kaasteeline ja sõber. Ja nii suur hulk neist inimestest on tänaseks meie seast juba lahkunud.

Kui Leo on natuke valget veini joonud, lähevad tema silmad minevikku meenutades sageli märjaks. Siis räägib ta lugusid oma õpetajast Linnart Mällist, sellest, kuidas nad Rein Helmega„mõõkadega vehklesid“, ütleb midagi oma Räpina-aegse pinginaabri Lembit Ulfsaki kohta ja hüüab siis reipal häälel, et Lapin tähendab prantsuse keelest jänest. Leo on haruldaselt lahke inimene ja nii nagu ta puistab varrukast toredaid lugusid, jagub tal alati teoseid, mida oma sõpradele ja tuttavatele kinkida. Kui sain hiljuti valmis oma uue raamaturiiuli, sai sinna ühe esimese teosena paika Lapini pisike malelaud, mille ruudustikul on püsti padrunikestad. Leo südamlikkus tuleb tema kunstiteoste õnnelike omanike kodudesse kaasa, olen selles veendunud.