Kuidas Legost sai mänguasjade Apple

Seisin külmal talvepäeval Petrooleumi tänava Statoili bensiinijaamas ja vaatasin pingsalt ringi. Tumedast autost väljus mees. Tema? Astusin kõheldes ligi. „Tere, minu nimi on Priit...“ esitlesin ennast. Surusime kätt. Mees andis mulle väikese plastikaatkoti, istus autosse ja lahkus. Alles autos vaatasin koti sisse. Mu süda põksus ärevusest. Jah, seal oli veel neli väikest kilekotti, igaühes midagi sees…

Õnneks oli see kõik legaalne. Aga minust oli saanud AFOL – Adult Fan of LEGO ehk täiskasvanud legofänn. Minusuguseid on maailmas ligikaudu 300 000 ja see hobi läheb igaühele meist maksma keskmiselt umbes 600 eurot aastas.