Julge tunne oli astuda neljapäeval pk-majja, kus Berliini ajakirjanikele tutvustas oma uut teost „Vaenulik ülevõtt“ endine Saksamaa riigipanga juhatuse liige ja Berliini finantssenaator Thilo Sarrazin. Kuigi ilmumata raamatut keegi lugeda polnud saanud, ei tähenda see, et selle vastu tänavameeleavaldusi pidada ei saaks. Korravalvureid ja turvamehi jätkus ka pilgeni täis saali. Alati sakslasi polariseerinud Sarrazini mõtted ei jäta ka seekord ükskõikseks, lubab oletada tema järjekorras neljanda raamatu alapealkiri „Kuidas islam edukat arengut pidurdab ja ühiskonda ähvardab“. Täpselt kaheksa aastat tagasi ilmunud esimeses teoses „Saksamaa hävitab ennast“ püstitatud teesid sisserännu tagajärgede üle saavad seekord jätku teistest aspektidest, värskemate faktide põhjal tehtud uute analüüsidega. Sarrazin väidab, et moslemite valdavalt konservatiivsel moel praktiseeritav islam takistab vaba mõtteviisi, võrdõiguslikkust, iibekontrolli ja majanduslikke edusamme.