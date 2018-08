Kuidas Harlemist Kalamaja sai

On palju märke sellest, et Harlem muutub elukeskkonnana kallimaks. Kuid paljudele kohalikele ei meeldi see hiiliv muutus sugugi. Tasapisi ülespoole ronivad üürihinnad tõotavad peagi võtta kallidustrepist üles tormates kaks astet korraga. Protestiks muutuste vastu otsustas üks põlisharlemlane hakata tegema tänavanurgal õiglast kaubandust: pudelivesi hinnaga üks dollar, aga ainult rassikaaslastele!