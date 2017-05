Mees sellel fotol pole Hollywoodi löömafilmide võitmatu sangar Chuck Norris.

Tema nimi on Matti Tiik. Ta sai aprillis 66 aastat vanaks ja teda hüütakse Norriseks.

Matti ei hoia pihus päris püstolit. See relva meenutav ese on hoopis Moskvast ostetud välgumihkel. Need fotod klõpsati ühel lõbusal õhtul, kus Matti napsu võttis.

Ta kandis aeg-ajalt teksaülikonda ja Texase stiilis kaabut, meenutades Chuck Norrist – teistele tegi see palju nalja.

Isegi Matti sugulased ei tea, kus ta elab ja mida teeb.