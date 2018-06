Kuidas Aafrika Euroopat muudab

Mõni aasta tagasi Paide arvamusfestivalil tuli jutuks migratsioonipoliitika. Küsimusteringi ajal kasutas keegi alternatiivselt välja nägev daam (Viljandi folgil käivad sellised lava ees rinnahoidjata keksimas) publiku hulgast võimalust küsida väitlejatelt, et kas nad teavad, kui palju elab Aafrikas inimesi, ja kas nad arvavad, et need mahuvad kõik Euroopasse ära.

Väitlejad ei näinud põhjust vastata. Muidugi elab Aafrikas inimesi „palju“ ning keegi ei arva, nagu mahuks Euroopa Liitu 1,1 miljardit inimest juurde.