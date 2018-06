„Olen näinud, kuidas inimesed lihtsalt istuvad mu näitusel maas ja nutavad,“ räägib Leedu kunstnik Ignas Pavliukevičius (29). Tema töö, mis publikule on niimoodi mõjunud, kannab nime „Waterproof Heart“ ja on osa tänavusest Tallinn Art Weekist. Kunstinädala teema on sel korral „mängides Jumalat? Inimkonna tulevik...“. Peanäitus „Katedraal tehnikale“ avati 11. juunil endises Tallinna Laevatehasele kuulunud tööstushoones Noblessneri sadamalinnakus ja jääb avatuks 16. juunini.