Kui pärast bad trip’i tantsupõrandale jõuda

MGMT debüütalbumist on möödas kümme aastat, loodan, et ei ehmatanud teid selle faktiga. See indie-pop, millega Ameerika pop-müstilikute duo dekaad tagasi lagedale tuli, kõlas toona nii värskelt ja oluliselt, et on hea hetk korraks peatuda ja küsida, kas MGMT on kaasaegne teerajaja? 80ndate elektropopiga indi-esteetika tantsupõrandale viimine – check. Psühhedeelia toomine popisuunda – check. Värviline hipsteri imidž – check. MGMT ei pruukinud olla lausoriginaalne, kuid mööda ei saa vaadata sellest, kui palju tuli nende järellainena sarnaseid gruppe ja kuivõrd on selline indie-pop tänapäeval endiselt moodne. MGMT ise aga ujus vasakule, sukeldudes oma järgneva kahe albumiga sügavamale Alice’i jäneseurgu. Oma neljanda albumiga on nad aga jõudnud tagasi merre, mille nad ise aitasid suureks teha, kuigi omadel tingimustel.