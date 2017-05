Keegi ei tea, milline on maksumuudatuste mõju ettevõtlusele ning kui suur osa toetustest ja tulumaksuvabast miinimumist inimesele pärast maksutõuse tegelikult alles jääb.

Hiiliv ettevõtte tulumaksu kehtestamine

Kui Eesti teeb poliitikat Euroopa Liidus, siis on meie poliitikute ja ametnike kindel seisukoht: üleeuroopalist ettevõtte tulumaksu ei tohi luua ja maksubaasi ei või ühtlustada, sest see kahjustaks Eesti konkurentsivõimet. Samas on rahandusminister Sven Sester ise asunud sektor haaval ettevõtte tulumaksu kehtestama.