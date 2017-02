Kui muusika sees kõlab „koristamine“.

Varem eksperimentaalräpparina (Rin La ja Benzokai) tuntud Artjom Astrov siseneb uue albumiga ambient-muusikasse. See on muusika, mis elab oma elu perifeerses kuulamises. Me ei pööra sellele erilist tähelepanu, vaid elame ja tegutseme selle sees. Muusika muutub üheks killuks argisest helikeskkonnast ning tõmbub eemale talle reserveeritud kultuuri tarbimise pjedestaalist. Alates Brian Enost on sellisel muusikal popkultuuris oma kindel koht, kuid nende ideedega on tegeletud ilmselgelt ka varem. Näiteks käskis Erik Satie kontserdikülastajatel muusikale tähelepanu mitte pöörata ja veidi hiljem tegi John Cage midagi vastupidist, pannes publiku keskenduma olmehelidele. S.t sellele, mida me muidu ei kuula, muusikaks pidamisest rääkimata.