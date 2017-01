Kui melanhoolses ängis laps möllab lelupoes

Rainer Jancis „Hibernatus“

9/10

Ma tahaks Rainer Jancise kasti lüüa, lahtrisse toppida, paika panna, liigitada, määratleda ja mida kõike veel, kuid see mees ei mahu ega sobi kuhugi.

Või siiski – on olemas ka selline nähtus nagu muusik suure M-iga. Võimatu tegelane, kelle jaoks on esikohal tema enda areng interpreedi ja heliloojana, teda ennast huvitavad ja talle väljakutset pakkuvad ideed, mitte turundusosakonna nägemus temast kui tootest. Kuigi peab nentima, et samas kujundab ka selline suhtumine muusikust toote. Jancise kaubamärk oleks isepäine piirekompav mitmekülgsus.