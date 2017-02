Kui mahe on Hiina?

Kolm aastat tagasi otsustasid mu kodulinna Shanghai ametnikud jätta kaks südalinna mägivahtraalleedega palistatud tänavat looduslikuma tunde tekitamiseks sügislehtedest puhastamata. Eksperiment osutus äärmiselt populaarseks ja sügiskuldsed tänavad meelitasid kohale elanikke kogu linnast lehesahinas jalutama ja ilupilte klõpsutama. Nüüd on sellest saanud igasügisene aktsioon ja lehtede päralt on juba terved linnaosad. See näitab, kuidas hiidmetropoli inimesed, kellest suur osa pole eluski jalga linnast välja saanud, janunevad looduslähedasema eluviisi järele.

Looduseihalusest annab tunnistust ka Hiina suurlinnaelanike suurenev huvi toidu päritolu vastu. Üha rohkem koguvad populaarsust linnalähedased farmid, kus taimede ja loomade kasvamist ise näha ja katsuda saab ning kohati võib ka näppe mullaseks teha.