Kui kehas on pehme kuu soolikas

Luis Vasquezi juhitav orkester on jõudnud neljanda, just parajas pikkuses täispika albumini. Tore, et käes on aeg, kui albumeid saab osta peaaegu kõikvõimalikes formaatides ning teatava ajapiiranguga vinüül sunnib artiste taas lühemaid albumeid tegema. Kuidagi tihti kipub olema nii, et artisti kolmas album on justkui teatav haripunkt. Jõutakse selleni, mida on otsitud. Nagu valem, kuidas asju teha. See kehtib ka „Criminali“ puhul. Pärast aastal 2015 ilmunud plaati „Deeper“ jätkatakse suht-koht sama, nüüdseks juba turvaliseks saanud rada.