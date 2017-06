Kui hinge haavad on ravimata, siis pesitseb haigus edasi ega lase elada

Küüditatud lapsed Siberis algkooli ees. Eesti Memento Liit

Haavad hägustavad hetki, mis on talletunud tunnetes ja mõtetes olevas ajas. Kust on nad pärit ja miks on nad siin? Kas need haavad on siin? Miks nad peaks olema? Kuidas ära tunda haavatuid ja terveid?