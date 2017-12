"Kui ei tegele avalikult protestiga, siis on Venemaal kõik võimalik"

Kui 2015. aasta kevadel Vladimir Dubossarskiga (53) esimest korda kohtume, otsib ta parajasti Tallinna elukohta. Ta on üks Venemaa tuntumaid maalikunstnikke, koostöös Aleksandr ­Vinogradoviga domineerisid nad alates 1990ndatest jõuliselt postsotsialistliku kodumaa kunstipildil, osalesid mainekatel näitustel, sh Veneetsia biennaalil. Dubossarski soov oli tulla Tallinna, sest „tahaks rohkem loodust ja rahu“, sest „tahaks teistmoodi elada“, sest talle meeldib Eesti põhjamaine loodus, „kivid, meri, mets, seened, marjad, kalapüük“.

Eelmisel nädalal, kui pärast talviselt libedast mäest üles rühkimist Vaala galerii ukse avan, näen, et suur osa sellest, mille pärast kunstnik Eestisse tulla soovis, on leidnud tee tema maalidele. Töödest enamik valmib galeriis kohapeal. Seal on 101 väikseformaadilist mereteemalist akvarelli („Ma ei ole varem selliseid teinud, hakkasin neid tegema Eestis“) ja hulk suuremaid rõõmsavärvilisi lõuendeid. Meri, puud, lilled, kadakad („Üle Soosteril olid kadakad“). Aga siis järsku delfiinid, troopiline kokteil, apelsinid. Kolm kassi, pringid roosad rinnad, tiivad küljes („Albatross,“ ütleb kunstnik), kolm versiooni kalamehest. Ja jälle meri, paat, veski. Ja siis äkki triptühhon Jeesusega. „Juhuslikult sattus siia üks perekond. Nad olid esimesed inimesed, kes minu siin töötamise ajal uksest sisse astusid. Ja naine siis räägib, et noh, maalite siin ja loodetavasti tulevad need maalid teil ikka sündsad. Ja mina, et jah, arvatavasti ikka sündsad, jah. Ja tema, et no hea küll, maalige siis ja edu teile ja jumal teid aidaku. Ja mulle hakkas tunduma, et nad on vist Jehoova tunnistajad. Läksid ära ja siis naine tuli veel tagasi ja andis mulle brošüüri, et lugege. Jumalast. Mõtlesin siis, et järelikult tuleb jumal ka maalida. Ja maalisingi.“

Kuidas elu Eestis tundub?

Raske öelda. Ma olen ikkagi rohkem Venemaal. Eestis pigem puhkan. Siin on puhata mugavam. Lapsed, pere, kohtun sõpradega. Ja praegu töötan.

Tallinnas käivad pidevalt Moskva ja Peterburi inimesed. Moskvas pole olnud kümme aastat aega nendega korralikult rääkida, ainult teretad. Aga siin on teine aeg, istud kohvikus, käid festivalil, päev möödub. See võrdub kümne-viieteist aastaga Moskvas. Siin on aega suhelda. Moskvas pole see võimalik, seal on kõigil tuhat eri asja peas. Aga siin on inimestel pead puhtad, jalutad, räägid.

Kultuurisidemed Eesti ja Venemaa vahel on üsna tugevad. Tretjakovi galeriis tuleb järgmisel aastal suur Eesti kunsti näitus. Peterburi kunstnikel on praegu siin näitus. Hea näitus.

Poliitiline olukord on keeruline, aga kultuur on väga avatud. Kohtusin näiteks Andrei Zvjagintseviga, kui ta suvel Eestis käis. Mulle meeldib, et Tallinnas on väga hea kultuuriprogramm. Hästi palju huvitavat toimub, muusika, kunst. Väikese linna kohta huvitav programm, hea atmosfäär. Toimub pidev transiit. Pidev liikumine, Andrei Monastõrski käib, Lev Rubinštein käib (tuntud vene kontseptualistid – K. K.). Kultuur näitab, mismoodi toimub normaalne kooseksisteerimine maailmas. Toimub energiavahetus. Ja see on oluline.