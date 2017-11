Kuhu me teel oleme? Pildikesi New Yorgi Performalt

„We’re all going, going, going, but where are we going?“

Philly Abe

1.

Kunagises Püha Apostel Toomase kirikus Harlemi linnaosas New Yorgis valitseb novembri teise laupäeva õhtul ootusärev ja endisele jumalakojale omaselt pisut pühalik meeleolu. Üle saja aasta vanuses sammastega ruumis, kus kunagi käis jumalateenistusel tuntud USA laulja Harry Belafonte perega ja kus ristiti NBA staarkorvpallur Kareem Abdul-Jamar, seisab ühe seina ääres kirevate tekkidega kaetud voodi, voodil on punase teki all mees, voodi peatsis punaseks värvitud suu ja põskedega lenduriprille kandev naine, kõrvadeks helerohelised flamingolilled.