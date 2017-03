Tallinna raudteeviaduktid on eelkõige liiklussõlmed rongide ja teiste sõidukite mitmetasandiliseks liikluseks. Tagaplaanile on jäetud ratturid ja jalakäijad, kelle liikumistee viadukti all on kokkusurutud ning ebaturvaline. Raudteeviaduktid on olulised sõlmpunktid, kuid tänasel kujul nad katkestavad linna ning nende ruumiline kvaliteet vajab parandamist.