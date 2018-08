Kristiina Hellströmi helge aiaraamat suvisele aednikule

See raamat võiks sama hästi olla üks „Minu …maa“-sarja lugudest. Kristiina Hellström põimib muhedalt jutustades kokku oma tee Eesti ja Rootsi vahel, Hiiumaale kodu rajamise ning omaenda aiandusliku käekirjani jõudmise. Kes on Kristiina Hellström? Ta on maastikuarhitekt-planeerija, kes erialase hariduse ja doktorikraadi omandas Rootsi Põllumajandusülikoolis, ta on pikka aega tegelnud maastikukaitse ja -hoolduse temaatikaga nii teoorias kui ka praktikas. 2010. aastal andis ta ülikoolidele ja kutsekoolidele välja õpiku „Maastikuhooldus“, mida saavad kasutada ka koduaedade omanikud.