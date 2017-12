Kristi Pärn-Valdoja usutlus Woody Alleniga: „Võlgnen kõik oma elus naistele“

Oma uue filmi „Ilmaratas“ (Wonder Wheel) promomiseks on Woody Allen (82) tulnud intervjuusid andma Pariisi, ühte vähestest kohtadest maailmas, mis talle peale Manhattani meeldib. Enne intervjuusid loetakse ajakirjanikele viisakalt sõnad peale, et ei Woody ega ka filmis kaasa tegevate näitlejate Jim Belushi, Juno ­Temple’i, Justin Timberlake’i käest küsitaks midagi Harvey Wein­steini või Louis C.K. skandaalide kohta. Väidetavalt olla see näitlejate endi soov, sest „nad ei oska seda teemat kommenteerida“. Kas taktitundest või millestki muust jätab PR-daam Woody Alleni enda ahistamisskandaali küll mainimata, aga võib-olla peetakse sellest mitterääkimist niigi iseenesestmõistetavaks.

Alleni filmi „Ilmaratas“ keskmes on taas endaga puntras olev naine, keda kehastab suurepäraselt Kate Winslet. Naine, keda Justin Timber­lake nimetab „näitlemise Muhammad Aliks“. Naised aga, teadagi, on need, kelle hingeelu suudab Allen oma loomingus eriti hästi edasi anda. „Võlgnen kõik oma elus naistele,“ ütleb ta Bristoli hotellis intervjuud andes. „Olen täna see, milliseks naised mind on aastate jooksul vorminud. Ja ma olen neile selle eest väga tänulik.“