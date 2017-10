Kui Nordica mõne aja eest oma lendude jaoks Rumeeniast Carpatairi 1991. aastal ehitatud Fokker-100 hangeldas, siis läksin õhusõiduki aastakümnete jooksul uriinist läbiimbunud WCsse ja pärisin seinapeeglilt õhinal: „Peeglike, peeglike, kas see ongi kõige iidsem lennuk Euroopas?“

Ja peegel vastas väärikalt: „Iidne on küll see Fokker, kuid Bulgaarias lendab ringi üks Boeing 737-300 ja tema on vanemgi veel.“