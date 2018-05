Krister Kivi: Urmas Viilma peab nõiaprotsesside pärast vabandust paluma

Kunagi ammu reklaamis ­Eesti Ekspress end lausega „­Keegi teab tõde“ ning see meeldis mulle nii väga. Mitte põhjusel, et Mulder & Scully, kellelt lause iva („The Truth Is Out There“) küllap laenatud, helendasid toonastel õhtutel siniselt ekraanilt minugi tuppa, vaid suuremeelsuse pärast, millega reklaamlauses otsad lahti jäeti. Toimetus ei püüdnud väita, et nemad tõde teaks – vähemasti mitte kogu tõde, milline mõte olnuks karjuvalt upsakas ja küllap praktikas kergesti kummutatav –, kuid keegi kuskil teadis küll. Tõde ei olnud seega veel kätte saadud ja purki kinni pandud; teda ei saanud sealt lusikakaupa ilmarahvale müüa. Tõe otsimine oli protsess ja see muutis paljugi võimalikuks.

Muidugi toimus see 1990ndatel , ilmselt ühel kõige vabamal kümnendil, mis Eestis olnud on. Minevikupäiksel on komme katta olnu oma kassikullakumaga ja kindlasti polnud ka 90ndad mingi haljendav tolerantsiparadiis. Paikapanemine oli ajastule omane tegevus; miski, mida noores Eestis oma oponentidega sageli teha armastati – kui mitte suisa revolvrikuuliga, siis vähemasti suurema verbaalse jõhkrusega kui aktsepteeritav tänapäeva steriilsetes oludes, mil allergilise solvumise all kannatavad nii paljud tundlikult võbelevate sõõrmetega indiviidid. Ei, omal kombel olid 90ndad hakk­lihamasin, mitte oaas. Kuid just see, et 90ndais oli palju kaootilisust ja vähe süsteemsust, lõi illusiooni vabadusest koos võimalusega kõiksugu uutel seemneivadel kas või korraks haljendama lüüa.

Tänase Eesti võrdkuju on midagi muud – maal pestitsiidide ja väetiste ühisel jõul voogav põld, linnapildis aga uuenev Tammsaare park: ranges rivis puud, siledad kõnniteed ja skulptuurikesed, mis meenutavad oma kohevuses ja magususes valget sefiiri. Muru on kahtlemata rangesti hooldatud, sest muruniidukite mäuramine, sinised heitgaasipilved ja puruksrebitud taimeliblede metalne lõhn on kohustuslik osa Eesti suvest. Üüratu oleks inimese eksistentsiaalne tühjus, kui ta ei saaks vabal päeval autole hääli sisse lüüa ja olgu või Eesti teise otsa oma kinnisvaralapile niitma minna. Korteriühistul ei pruugi olla raha, et minema vedada vanu telereid ja kušette, mis majaelanikud öö varjus salaja prügikastide taha on tassinud. Kahtlemata aga ilmub kevadel ühel esimesel päikeselisel nädalal välja ühistu tellitud muruniidukiga vanamees, kes hävitab masina unnates ära võililled, mis vanakraami kõrval ja asfaltkõrbe veerel õitsema hakanud. Küllap ta mõtleb umbes nii: „Vähemasti veidike korda, vähemasti midagigi.“

Võib-olla on leplikkus umbrohu suhtes seotud sallivusega laiemalt; äratundmisega, et kõigest ei pea olema kasu, et kõik ei pea olema teadmistepõhiselt maksimeeritud (ja vastupidi). Olen seda mõelnud nii Londonis kui Berliinis, kus tagahoovides ja raudteede ääres on puud ja põõsad metsistunud lopsakalt roheliseks ning eri taimeliikidel lastakse vohada vööni ning tolerants – mida võib lugeda küll ehk ka ükskõiksuseks – suurem kõikvõimalike isiklike ja kultuuriliste eripärade ja eelistuste suhtes. Ei kujuta ette, et New Yorgis või Brüsselis läheks mõni sealne Anvar Samost raadioeetris kodanikkonnale deklareerima, et tšakraid pole olemas.

Ei kujuta ette sedagi, et näiteks Helsingin Sanomat võiks tegeleda Soome võimaliku ­Mangi „sünnituskoha katsumistega“, nagu ei kujutaks ette sedagi, et Soome ajakirjandus Mangiga võrdse tegelase ülepea luua võiks.