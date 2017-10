Krister Kivi: Suu kulda täis

Riigipiirid ärkavad atlastes ellu ja muudavad kuju, „üks pölwe-rahwas lähhäb“ ja „tulleb teine“, isegi mandrid vaovad merre. Maa ei jää seisma „iggaweseks aiaks“, nagu lubati 278 aasta taguses esimeses eestikeelses piiblis. Võime olla kindlad, et ühel hetkel on Eesti Vabariik (nagu ka Ameerika Ühendriigid ja Hispaania Kuningriik) osa ajaloost; tõmmatud Aja Jõe neelukohas vee alla. Võib-olla sülitab tume vesi millalgi hiljem midagi tuttavat taas pinnale teisenenud kujul. Seda on võimatu ette öelda.