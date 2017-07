Krister Kivi: Inimese tapmine aegub Eestis kümnendiga: on see aus?

Kas te tapsite kellegi ära 2007. aasta 18. juulil? Kui sellest siiani mingit pahandust tekkinud pole, tasub Ekspressi ilmumise päeval rõõmustada, sest otsekui linnulennul on möödunud kümme aastat ja juriidilises mõistes on tehtu nüüd minevik. Palju õnne! Inimese tapmine, nagu enamik teisi raskeid kuritegusid, aegub Eestis ühe kümnendiga.

Pronksiööl surnuks torgatud Dmitri Ganini tapmise kriminaalmenetlusega läinud kuul just nii juhtuski. Läinud, lõpetatud, mullune lumi (siinkohal võiks hooletult käegagi rapsata)! Sage see pole, kuid juhtub. Staažikale Põhja prefektuuri tapmiste uurijale, kellega selle teksti kirjutamise eel räägiti, meenus viimase kümne aasta peale veel vähemalt viis lahenduseta jäänud tapatööd. Pluss muidugi need teadmata kadumised, mille puhul ohvrid leidmist (ja õiglust) ootama jäävadki.