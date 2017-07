Ärritavalt lühikest, läbivalt laitmatut üllitist pööritades taban end korduvalt mõttelt, et omal moel on see ju gospel. Mitte sõnumi poolest – ehkki Haldi tekstid on eakohatult tõsised, küpsed ja kihilised, pole religiooniga palju pistmist isegi palal nimega „Usu“.