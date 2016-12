Kranaadi paljastus: Tõde laulvast revolutsioonist

KOHE NÄHA, ET VANAD SÕBRAD: Mart Laar ja Edgar Savisaar.

Mart Laar ja Edgar Savisaar seisid Lauluväljaku hoones suure laua ääres, mis oli tihedalt täis USA dollareid.

„Nii palju rahvast! Gosdep (USA välisministeerium vene keeles – Toim.) on kindlasti rahul. Ma ütlesin, et öölaulupeo korraldamine on kaval idee.“ Savisaar itsitas seda rääkides rahulolevalt.

„Kas Heinz on gosdepist saadetud kõne juba pähe õppinud?“ küsis Laar.

„On jah. Ta sisuliselt liputas saba, kui kuulis, et selle kõne pidamise eest saab 1000 dollarit puhtalt kätte,“ vastas Savisaar.

Üheskoos jagati raha tuppa saabuvatele abilistele, kes viisid seda lauluväljaku väravatesse, et igale saabujale 20 dollarit pihku pista.