Kranaadi filmiarvustus: Võta või jäta

Uues Eesti filmis „Võta või jäta“ on peategelaseks täiesti normaalne eesti mees Erik, kes töötab Soomes ehitajana, ei häbene võtta väikest õlut ega kakelda purjus sommidega. Lühidalt, elab igati head elu, kuni tuleb see mõttetu bitš, see Moonika, kes oma vingumisega Eriku hulluks ajas. See Moonika teatas, et sünnitas lapse ja kavatseb lapse lapsendamiseks anda, kui Erik last endale ei võta.