Korolev andis verbaaljõhkarditele õppetunni

„Kõige valusam oli vast lugeda: „Mis tunne võib olla lapsel, teades, et ema sünnitas su selleks, et endale maja saada?“ Selle kõrval ei kõlagi enam nii hullult: „Marika on mõelnud organiga, mis asub pükstes, ilmselt pole tal selleks teist kohta,““ meenutab näitleja Marika Korolev tema kohta Perekooli foorumis avaldatud kommentaare. Need läksid avaldajatele kalliks maksma.

Ega Korolev heameelega kogu saagat uuesti meenutakski. Aga populaarsest näitlejannast on saanud leimi (vt kõrvallugu) vastu võitlemise sümbol. Ka tema advokaadile paistab, justkui oleks ühiskond päevapealt kokku leppinud, et nüüd peab karistamatuse tunne lõppema.

Korolev ei taha leimajate nimesid nimetada. Kohtudokumentidest välja tulevat nime palub mitte avaldada: oleks ebaõiglane, et too meedia vahendusel piltlikult oimetuks pekstaks ja aastatetaguse teo pärast nüüd avalikult võlla tõmmataks.

Niisiis saab Eks­press lisada veel vaid seda, et Harjumaal elav mees kuulub ka IRLi ridadesse, kuid pole osalenud valimistel ega esinenud avalikkuses. Uudiskünnise on ta ületanud vaid korra, eduka mälumängurina ja seeläbi aastatuhande vahetuse kandis uhke auhinna koju viinud.

Helistame talle.