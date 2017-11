Kõrgelaubalise taastusravi-roki hurm on ajatu

„Sügis sanatooriumis“ paneb Kosmikute kuus aastat kestnud loomingulisele suvevaheajale maitseka punkti, kuid ei murra eriti jõuliselt välja voolusängist, mille eelmised kolm albumit on ette joonistanud. Kõige rohkem tõstab „Sügist“ mureliku, raskepoolse, emakeelse roki nišis esile vahest jõuline pretensioon ühest küljest esteetilisele peenusele, mis kajastub äärmise hoolega timmitud kõlapildis (Linnahalli stuudio Matrix eesotsas helirežissöör Elmu Värgiga on jätkuvalt tasemel!), teisalt rafineeritud kultuuriajalootunnetusele, millega litsuvad allusiooninuppe Shakespeare’i, Sophoklest ja Tammsaaret tsiteeriv, eepilist mõõtu avapala „Õnnetus hüüdis tulles“ ning ladinakeelse poistekoori ja Mait Vaigu mitmevalentse tekstiga hiilgav „Kõigil on alati õigus“.