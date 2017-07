Kõrge riigiametniku räige salaelu

Kui Jaanus Konsa geiklubis uue noormehega tutvus, ulatas ta oma visiitkaardi.

Sellel oli must valgel kirjas „Õiguskantsleri nõunik“.

Visiitkaart äratas usaldust – ikkagi riigiametnik, ei ole suvaline töll.

Vahel näkkas Konsal nii hästi, et uus tutvus tuli temaga autosse kaasa.

Mitte et Konsa visiitkaardita poleks lantida suutnud. Ta on pikk, šarmantne mees, oskab sõnu seada ja nalja teha. Kõik ütlevad, et Konsa on väga tore inimene. Paljud on temast silmapilkselt sisse võetud.

Aga karjäär – ja selle tunnusmärk, visiitkaart! – on Konsale tähtis, ta võttis oma tööd väga tõsiselt. Hommikuti oli ta kell seitse krapsti püsti, ületunde tegi nurisemata.

Nõunikke on õiguskantsleril 35, Konsa oli üks neist. Kõige pikemalt töötas ta õiguskantsler Indrek Tederi alluvuses. „Kontrollija peab olema perfektne isik,“ usub Teder.

Pealtnäha tundus, et Konsa ongi perfektne.