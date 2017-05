Korb pole ainus. Enamik Eesti venelasi ongi NATO vastu

Nad ei usalda seda sõjalist liitu, ütleb küsitlus „Avalik arvamus ja riigikaitse“. Kaitseministeeriumi tellib seda uuringut kaks korda aastas.

Värskeim, mullu oktoobris korraldatud küsitlus näitas, et eestlastest pooldab NATOsse kuulumist 89 protsenti, venekeelsetest vastajatest vaid 31 protsenti.

Uuringu teinud Turu-uuringute AS märkis, et „eriti suur on vahe NATO usaldusväärsuses, mida eestlastest usaldab 75 protsenti, venekeelsetest vastajatest aga ainult 22 protsenti.“