Korallidega kassiparadiis, kus saaks hakkama ka vene keeles

Elanike arvu poolest võiks Eestist nelja lennutunni ja 40minutise bussisõidu kaugusel asuvat Eilatit võrrelda Pärnuga. Taeva poole kõrguvad palmid sunnivad pead kuklasse ajama, kuid muus osas näeb turistidele mõeldud linnapiirkond välja euroopalik nii suursuguste hotellide, firmakaupluste, restoranide kui ka rannapromenaadi poolest. Kuna on talv ja turiste vähe, siis on aeg ehitustöödeks: kohendatakse tänavasillutist, rajatakse uusi hooneid ja haljasalasid. Tegevus pole just vilgas, sest töö ei tohi konti murda ja lõunamaal on aeg selline mõiste, mida tuleb võtta paindlikult. Karlssoni moodi: rahu, ainult rahu.

Kel viitsimist, võib ligi 60 000 elanikuga kuurortlinna risti-põiki ka jalgsi läbi käia, kuna Eilat asub Iisraeli kitsas lõunaosas vaid mõne kilomeetri pikkusel rannaribal. Aga arvestada tuleb, et lääne poole jääb Jordaania ja ida poole Egiptus. Seega tuleb kõndimisega hoogu pidada – piir tuleb ette. Jordaania lähedusest annab linnas pidevalt märku mobiiltelefon, mis ennast alatasa Jordaania mobiilivõrku sisse logib.