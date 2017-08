Kas kooseluseadus tühistatakse, jäetakse tänasesse külmutatud seisu, minnakse rakendusaktide hääletamisele või üritatakse mingit uutmoodi kompromissi – lahendus paistab olevat Keskerakonna käes.

HÄÄLETAVAD KOOSELU­SEADUSE TÜHISTAMISE POOLT (22)

Raivo Põldaru (EKRE)

„Elu üks mõtetest on soo jätkamine. Seda saavad aga teha mees ja naine koos. Koos kasvatatakse ka oma lapsi. Kellele meeldib oma sugupool, toimetagu pealegi.“

Heimar Lenk (KESK)

„Kindlasti ma hääletaksin saalis selle seaduse tühistamise poolt. Kui muidugi fraktsiooni juhtkond seda teha lubab. Miks ma nii käituks? Esiteks selle pärast, et see seadus sai vastu võetud ebaküpsena ja ilma rakendusaktideta. Teiseks sellepärast, et 1948. aasta ÜRO inimõiguste deklaratsioon, mis nõuab iga inimese inimväärset kohtlemist, Eestis veel ei toimi. Enne Brüsselist tulnud samasooliste isikute inimõiguste soovitusi tuleks ära klaarida need õigused Eesti sees. Kui me suudaks lahendada ülekohtuse omandireformi ebaõigluse sundüürnike suhtes, kes kodudest tänavale kihutati, siis võiksin hakata mõtlema ka homode ülemaailmsete õiguste peale.“