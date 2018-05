Koolipoiss tõmbas vahetunnis oma käele 47 haava

Tänavu kevadel, mõned nädalad tagasi, tõmbas üks teismeline Eesti koolipoiss vahetunnis oma käele 47 haava.

Haavad katavad käsivart randmest küünarnukini. Mõned neist on pinnapealsemad, mõned nii sügavad, et nahk on haava ümber irvakile tõmbunud ja veritsev lihaskude paistab.

Enamik haavu on paralleelsed, kuid mõned tõmbed on tehtud ka risti üle teiste ja meenutavad kalendris päevade läbikriipsutamist.