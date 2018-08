Koolinoored räägivad avameelselt narkost: alkohol on nii kallis, et kõik sõbrad söövad „komme“*

Kus kohas Tallinnas 16+ vanused pidutseda saavad?

Eliisabet (17aastane, õpilane): Factory, Cathouse, seal on 16+ peod.

Jürgen (19aastane, töötab): Oma kodupinnad ja korterid.

Siim (18aastane, õpilane ja töötab ka): Hollywoodis on vist ka kord aastas.

Mis muusika sellistes kohtades on?

Jürgen: Enamus on ikkagi moodne värk.

Eliisabet: 5miinust, on Arop ja kõik need teised Eesti räpparid. 5miinusest on küll juba kopp ees. Kui on kõva „kommikas“, siis Macky Gee. Selline kõva vaibakloppimine.

Minuvanuseid sellistes kohtades vist ei näe?

Eliisabet: Kui meie Triinuga käisime, siis ikka oli mingi, tundus 30aastane, kes ajas seal ligi.

Triinu (17aastane, õpilane): Pedofiil.

Eliisabet: Me oleme Triinuga ka Teatrisse (seal on 21+ vanus) sisse saanud. Läksime muidugi suht vara ka.

Jürgen: Naised saavadki lihtsamalt sisse.

Mida sellistel 16+ pidudel, näiteks sealsamas Cathouse’is, tarbitakse?

Eliisabet: Alkohol on nii kalliks läinud, et kõik sõbrad teevad „komme“.