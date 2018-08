Kool, kus kell ei helise ja hindeid ei panda

Tartu Dorpati konverentsikeskuse fuajee üks nurk on lilledega kaetud, saalis on koha sisse võtnud mõnikümmend oranž-hallis koolivormis last. Täna, 27. augustil saavad nad kätte aabitsad ja lillekimbud vanematelt-sugulastelt.

See on Tartu Erakoolile (TERA) 12. kooliaasta algus ja teine kord, kui otsustati mitte alustada traditsioonilisel 1. septembril või sellele lähimal päeval. „Sümbolid kujundavad meie elu ehk liiga palju ja takistavad tegemast mõistlikke otsuseid; praktiline elu on teine,“ räägib üks kooli juhtidest Urmo Uiboleht.

Kaks tundi pärast aabitsate jagamist on ta ülikonna teksade ja T-särgi vastu vahetanud ja teeb Tähe tänaval asuvas koolimajas viimaseid ettevalmistusi õppetöö alguseks 28. augustil.