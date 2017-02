Konstantin Pätsi mälestusmärk ehk tule eile meile

Mäletan seda lapsepõlvest. Ma ei saanud aru, mida see tähendab, aga see oli naljakas ja sellepärast jäi ka meelde.

Hiljem, kui tähendus pärale jõudis, hakkasin ma seda aeg-ajalt ise kasutama. Vahepeal pole selleks erilist põhjust olnud, kuid viimasel ajal, seoses mõne ühiskondliku nähtusega, on see taas meelde tulnud. Värskeks ajendiks oli üleskutse rahvalikuks rahakogumiseks, et püstitada Tallinnasse Konstantin Pätsi monument.

Mõtlesin seda kuuldes, et eks ta üks vastuoluline tegelane oli. Eesti riigi üks rajajatest. Mitmekordne Riigivanem. Hilisem võõrvõimu vang ja võiks isegi öelda, et märter. Aga ma pole suutnud endale ära seletada seda, miks oli tal vaja Vabadussõjalaste hirmus neid arreteerida, erakorraline seisukord kehtestada, Riigikogu laiali saata ning ajakirjandusele suukorv pähe tõmmata ehk sisuliselt diktatuur kehtestada, lastes selle harjal ennast veel presidendiks nimetada. Ja eriti ei mahu mulle pähe, miks ülejäänud poliitilised jõud ja rahvas seda teha lasi.

Üleskutse Pätsile pealinnas mälestusmärk püstitada tekitas seega minus dilemma – toetada või mitte toetada?