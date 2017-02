Kompartei saladokumendid: Karl Vaino lähikond relvastus 1981 Makarovi püstolitega

Saladokumentidest selgub, et Eesti kompartei juhi Karl Vaino lähikond relvastus 1981. aastal. Mida kommunistid kartsid?

Haridusminister Elsa Gretškinat ähvardati 1980. aastal tappa

Rahvusarhiivis asuvatest saladokumentidest selgub, et Eesti kompartei juhi Karl Vaino lähikond relvastus 1981. aastal. Mida kommunistid kartsid?

Eesti NSV endine haridusminister Elsa Gretškina meenutas 2003. aastal antud intervjuus, kuidas talle tehti nõukogude ajal tapmisähvardus.

Pedagoogika arhiivmuuseumis talletatud intervjuus kirjeldas Gretškina, kuidas 1980. aasta sügis õhtul astus tema kabinetti sisse ministri abi Ilmar, näost valge nagu sein.

“Minister, jälle helistatakse.”

“Mis küsimuses?”

“No jälle ähvardatakse ja seda ma ei saa enam salata.”

Gretškina käskis kõne oma lauatelefonile ühendada.

“See oli üks kaugekõne. Ma teretasin, ütlesin – jah, see olen mina. Ja ma tean ka teie kõne sisu. Et minu vastus on selline, et kui teil on väga kiire, te tõesti võite mind füüsiliselt hävitada.

Hommikuti ma väljun kodust vot sel ja sel kellaajal. Minu marsruut on selline, ma ei sõida mitte autoga hommikuti, lähen jalgsi, mul ei ole mitte mingisugust ihukaitsjat.

Nii et teil on täielik võimalus mind füüsiliselt hävitada. Ei ole mitte mingisuguseid tunnistajaid ega mitte kedagi. Kui aga teil väga kiire ei ole selle asjaga, siis võib-olla ehk kannatame?”