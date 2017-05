Kolme poja üksikema: armastus ei ole maal elades alati esikohal

Kääpa põhikooli muusikaõpetaja Kai ütleb, et tegelikult on tal viis ja enam last. Raske on täpselt kokku arvutada. Vanimad hoolealused on 79aastane pelglik tädi ja 68aastane haigete jalgadega ema. Siis tulevad kolm poega. Üks neist on sajakilone autist Daniel (15). Tema, olenevalt päevast ja tujust, annab välja mitme lapse mõõdu. Kui mitme, seda ei tea kunagi ette. Aga habras ja väike Kai (60 kg) peab olema valvel. Unetunde ta ei loe. On olnud hommikuid, kui ta alustab koolitunde, raske akordion kõhul, pärast uneta ööd.

Kai esindab nn võileivapõlvkonda – teatud vanuses satub inimene olukorda, kus ta peab hoolt kandma korraga kolme põlvkonna eest, nii oma laste kui vanemate eest. Kai on praegu justkui litsutud kahe generatsiooni vahele.