Kandideerisin maikuu alguses koos pimeda sõbra Jakob Rosina ja keskealise, umbes sada kilo kaaluva tuttava Aldo Maksimoviga ERKI moeshow’ modellideks. ERKI moeshow on teadupärast noorte disainerite loomevõistlus, kus kehtivad kõikvõimalikud liberaalsed väärtused ja kujutlusvõimele piire ei seata.

Meie eesmärk oli uurida, kuidas suhtutakse 2018. aastal modellikandidaatidesse, kes väljuvad „tüüpilise modelli” etteantud raamidest. Üldiselt on meesmodellid ju alati sihvakad, justinbieberliku või eksootilise näolapiga, tõmmud (kui mitte naturaalselt, siis vähemasti päevitunud), ühegi kortsuta, joogaõpetaja tagumiku ja jalgadega. Samas, nende kantav riietus võiks ideaalis sobida ju enam-vähem igaühele. Või vähemalt paljudele, et disaineri käekirja märgataks tänavatel sagedamini. Ja siis oleks justkui loogiline, et disainerriideid võib laval kanda ka modell, kes kehakujult pole tingimata Adonis.

Aga kogesime, et selline eeldus toob ainult pettumuse.