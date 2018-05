Zahir tähendab osas koraani tõlgendustes pühakirja (ja ka jumala) elementaarset aspekti, ilmset, vahetut, füüsilist vormi. What you see is what you get. Sobiv nimi Eesti kõige vahetumale bändile, kelle mantraks tundub olevat „1, 2, 3, 4“ ja kelle energia on nii rikkumata, et närbuvat isegi kõige lihtsama filtri olemasolul, nagu näiteks stuudiolindistus. Zahiri kordumatut laiv-energiat (ja kes on kuulnud Tambetit publikut tervitamas „Good evening, ladies and gentlemen!“, teab, millest ma räägin) ei ole õnnestunud plaadil uuesti ellu kutsuda. Kuni tänaseni.