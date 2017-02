Kõik on väga-väga hästi

Hans Rosling suri ära.

Mõrumeelne iroonik ütleks, et tema möödunudnädalane surm sobib praegusesse aega nagu kirves pakku. Ajal, mil suur ning raevukas osa ühiskonnast naerab faktid ja tõendused lihtsalt välja, peabki faktipõhist maailmavaadet jutlustav teadlane lavalt lahkuma. Kui maailm on hädaorg, mis siis ikka pingutada, et seda üha paremini ja täpsemalt kirjeldada.

Rootsi statistikaguru ja meditsiiniteadlane Rosling ise vaevalt nõustuks ühegi reaga eelmisest lõigust. Sest maailm, oh imet, ei ole ühestki otsast vaadates hädaorg. Nagu Rosling korduvalt ja kõige võluvamal moel tõestas, on meie arusaamad maailmast pahatihti nii vildakad, et me ei märka tegelikult seda, kui paljud asjad on läinud paremaks, kui väga on maailm muutunud.