Kõik muutub ja see on hea

Päris palju aastaid ei vaieldud Läänes millegi üle. Polnud lihtsalt suurt midagi, mille pärast leeridesse viskuda, oma vaimu teritada.

Kõigil oli selge, et kapitalism on parem sotsialismist. Et vabadus on igatpidi üle vabaduse puudumisest. Et vabakaubandus viib suures plaanis elu edasi. Et mõned inimesed ja grupid, kes on aastasadu või -kümneid olnud halvemas seisus, väärivad tuge ja tähelepanu.

Selle aja jooksul toimusid Lääne ühiskondades tohutud muutused. Aga nende kõrval on käinud veel suuremad muutused mitte-Lääne ühiskondades.