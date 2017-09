„Kõige rohkem erutun diskolahtri juures“

„Selle jaoks, et uude lainesse sisse minna, ei olnud see üldse halb plaat,“ ütleb Ingomar Vihmar(47) ja tõstab nõela aastast 1982 pärit kogumikplaadil „Modern Dance“. „Siit kuulsin ma esimest korda Depeche Mode’i, Human League’i, Japani.“

Lavastaja ja Endla teatri loomingulise juhi Vihmari kabineti riiulid on vinüülplaatidest pungil. Rivistunud plaatide patakaid on ka põrandal, toolidel ja kapi peal. Sedasorti elukutsega inimeste töötuba on tavaliselt kaunistatud teatriraamatutega – näidendid, tekstiraamatud, biograafiad, teatmeteosed. Siin-seal on Ingomari kabinetis ka trükitud kirjasõna, aga, jah, valdavalt on siin salvestatud helikunst – plaadid, plaadid, plaadid. Ka aparatuur muusika kuulamiseks on kabinetis.

Oma kollektsiooni tassis ta teatrimaja neljandal korrusel asuvasse kabinetti kaks aastat tagasi, kui Endlasse tööle ja perega Pärnusse tuli. Uude elamisse ei mahtunud plaadid enam ära ja – nagu Ingomar ütleb – „kuna asi on nii hulluks läinud, et kodus kuulan netist iga päev öösiti kaks tundi uusi plaate, et valida, mida tellida“, siis on tööruum ka nende tellitud plaatide ainus kuulamiskoht.