Kohvri uudised: Kas Hillary Aste varises džomolungmalt?

Kas Hillary Aste varises džomolungmalt?

Maailma kõrgeim mägi on tippalpinist Tim Mosedale’i kinnitusel jäänud tõenäoliselt maavärina tagajärjel ilma kuulsast Hillary astmest. Mäe esmavallutaja järgi nimetatud 12meetrine järsk kaljujurakas, mille juures tõusvad ja lahkuvad mägironijad sageli ummiku moodustasid, oli Džomolungma tippu pürgijaile viimaseks suuremaks katsumuseks. Nepali mägironijad on aga seisukohal, et Hillary astet pole lihtsalt näha, sest seda katab tavatult paks lumekiht.