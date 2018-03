Lasteraamatu „Härra Hais“ autor David Walliams on absurdselt ja mitmekülgselt andekas inimene. Ta on BBC ägeda sketšisaate „Little Britain“ üks autoreid, menukas näitleja ja dokumentaalfilmide autor. Tal oli oma sketši-show „Walliams and Friend“ koos kuulsa sarja „Absolutely Fabulous“ staari Joanna Lumleyga, ta möllab USAs komöödiateatrit teha ning istub 2012. aastast alates koos Simon Cowelliga talendisaate „Britain’s Got Talent“ žüriis.