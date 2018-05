Kohtunik Helina Luksepp vassis tunnistajana

Rainer Mõigu pärandvara pankrotimenetluse raames kutsuti kohtusse tunnistusi andma kunagine advokaat ­Helina Luksepp. Praegu töötab ta Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas kohtunikuna. Suur osa põlengus hukkunud Rainer Mõigu kindlustussummadest jõudis Luksepale kuulunud advokaadifirma Consensus arveldusarvele. Sealtkaudu sai rahast osa hulk inimesi, keda lahkunu ise hüvitise saajaks polnud märkinud.

Luksepp ütleb kohtule, et Raineri isa Rein Mõik ja elukaaslane Kristhel Viilmann olid pärast Rainer Mõigu surma advokaadibüroo Consensus kliendid ning kui küsimused on seotud kindlustussummade või isikute endiga, on ta seaduse järgi sunnitud jääma konfidentsiaalseks.

Kohtunik Merike Varusk võtab üles aga hoopis teise teema: „Kuidas te saite maja sisetsooni? Te ei ole selle maja kohtunik. Kes oli see kolleeg, kelle juures te käisite?“