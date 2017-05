„Kohe näha, et vanad natsid!“

Prantsuse paremäärmuslase Marine Le Peni ja Kremli vastastikune sümpaatia meenutab vägisi prantslaste ja venelaste kunagist natsilembust. Prantsuse omaaegseid paremäärmuslasi ühendab see, et lõpuks nad ikkagi reetsid oma maa ja rahva. Ent just niisuguste vaadetega inimestega on end ümbritsenud Prantsusmaa presidendikandidaat Le Pen.

Marine Le Peni kauaaegne lähedane sõber ja valimiskampaania PR-nõunik Frédéric Chatillon oli natsilembene juba noorpõlves. Ta oli paremäärmusliku ja vägivaldsuse poolest tuntud tudengirühmituse ­Groupe Union Défense (GUD) president. Chatilloni kohta räägitakse, et kord Hitleri sünnipäeval, 20. aprillil olnud tal füüreri foto kaasas. „Vaadake, kui ilus ta on,“ öelnud mees ja suudelnud pilti. Ka Süüria diktaator Assad kuulub Chatilloni lemmikute hulka.